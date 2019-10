Leclerc eccitato per la sfida della pista “unica” di Austin

Charles Leclerc spera in un ritorno alla vittoria al Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana, dopo aver perso il podio nelle ultime due gare, nonostante abbia iniziato in prima fila in entrambi i Gran Premi. Una collisione con Max Verstappen ha posto fine alle sue possibilità in Giappone, e poi una cattiva strategia della Ferrari lo ha retrocesso al quarto posto pur avendo ottenuto la pole in Messico. Leclerc è partito in prima fila in ogni gara dalla pausa estiva, ma è stato in grado di ottenere solo due vittorie, in Belgio e in Italia.

Il monegasco descrive il circuito delle Americhe come “una bella sfida” e sta cercando una terza vittoria della stagione per consolidare la sua posizione in classifica piloti. Ha detto: “Mi piace molto essere negli Stati Uniti e la città di Austin è incredibile. È semplicemente un’ottima posizione e l’atmosfera intorno a tutto l’evento è speciale, diversa da quella che di solito abbiamo. “Anche il circuito stesso è davvero unico. Ispirato da alcune delle piste più iconiche di tutto il mondo, offre a noi piloti una sfida davvero bella. Con un lungo rettilineo e molti tipi diversi di curve, devi assicurarti di trovare il giusto equilibrio per l’auto. È anche una delle poche piste da percorrere in senso antiorario, in modo da mescolare un po’ le cose per noi piloti “, ha concluso Charles Leclerc.