FCA nomina un nuovo direttore acquisti in America Latina

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato nelle scorse ore dei cambiamenti in America Latina con la nomina di Juliano Alex de Almeida come nuovo direttore acquisti del gruppo nella regione. L’esecutivo ritorna nell’azienda dopo aver trascorso poco più di due anni in Whirpool dove ha ricoperto il ruolo di capo.

Juliano Alex de Almeida prende il posto di Luis Santamaria, che lascia il suo incarico per assumere la carica di direttore di Mopar. Quest’ultima posizione è stata ricoperta fino ad ora da Francesco Abruzzesi che rimarrà comunque nel marchio globale di servizi, accessori e parti di FCA ma ora si occuperà del mercato europeo.

FCA America Latina: Juliano Alex de Almeida ora è il nuovo direttore acquisti del gruppo

Almeida ha iniziato la sua carriera nel 2001 nell’area acquisti di Fiat e General Motors. Nel 2007, il nuovo direttore acquisti di FCA America Latina venne trasferito in Cina per ricoprire il ruolo di coordinatore degli acquisti del marchio torinese nella regione dell’Asia Pacifico e successivamente ha lavorato sia in Italia che negli Stati Uniti.

Nel 2014, Juliano Alex de Almeida è ritornato in Brasile, occupando il ruolo di vicedirettore degli acquisti di FCA (carica che ha ricoperto fino a maggio 2017). Almeida si è laureato in ingegneria meccanica presso la PUC Minas e in MBA presso la Fundação Getúlio Vargas.