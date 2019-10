Vasseur: Alfa Romeo ha perso un’occasione in Messico

Il capo della Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur si è detto frustrato dopo che la sua squadra ha lasciato il Gran Premio del Messico senza ottenere punti per la terza gara di fila. Né Kimi Raikkonen né Antonio Giovinazzi sono stati in grado di ottenere punti in un pomeriggio difficile per la squadra, che ora è bloccata all’ottavo posto nel campionato costruttori dopo aver segnato solo tre punti dalla pausa estiva.

Raikkonen ha subito un danno alla sua monoposto all’inizio del Gran Premio e alla fine è stato costretto al ritiro, il suo sesto ritiro in questa stagione, mentre Giovinazzi ha avuto un problema ai pit-stop. Vasseur è rimasto ancora una volta frustrato e ha dichiarato: “È deludente lasciare il Messico senza punti perché la nostra performance complessiva durante il fine settimana è stata migliore di prima.”

“Sfortunatamente, Kimi ha subito danni al pavimento e al sistema di raffreddamento alla prima curva. Ha perso molte posizioni e più tardi in gara i problemi di raffreddamento hanno comportato il suo ritiro. Antonio ha adottato una buona strategia e ha mostrato un ritmo decente, ma ha perso più di 20 secondi nel pit-stop. Possiamo evitare la perdita di questa opportunità, perché avremmo potuto lottare con la Toro Rosso per la zona punti, ma non vediamo l’ora di correre di nuovo nel prossimo week end,” ha concluso Vasseur.