Bernie Ecclestone: “La Ferrari ha la coppia di piloti più forte per il 2020”

Bernie Ecclestone ritiene che la Ferrari sia in una posizione davvero forte per la prossima stagione e che abbia la migliore coppia di piloti per il 2020. La Ferrari è migliorata per tutta la stagione e spera di essere veloce dal primo fine settimana del 2020. Ecclestone ritiene che Charles Leclerc sia un vero talento, ma che abbia ancora bisogno di un po’ di tempo per sviluppare e appianare i suoi difetti. “Il ragazzo è bravo, ma fa ancora troppi errori in Ferrari. Proprio come ha fatto Max Verstappen all’inizio della sua carriera”, ha detto Ecclestone a Speedweek.com.

“Solo se ottieni la pace nella cabina di pilotaggio, puoi anche lottare per il titolo mondiale. Come il mio amico Sebastian Vettel. Va bene, ha lasciato alcune gare agli altri, ha commesso errori ma per fortuna è tornato di nuovo. La Ferrari ha la coppia di piloti più forte nel 2020. Tuttavia, per gran parte di questa stagione la Ferrari ha avuto l’auto più veloce ma non è stata in grado di convertirla in punti di gara. Devi essere in grado di vivere nella suite executive. Soprattutto quando finalmente l’auto migliore arriva da Maranello!” La Ferrari spera di aver sviluppato un team forte quest’anno e di poter costruire su quelle basi la prossima stagione.