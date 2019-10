Sebastian Vettel: “Penso che Lewis Hamilton meriti il ​​suo successo”

Sebastian Vettel crede che Lewis Hamilton meriti il ​​successo che ha avuto in questa stagione. Il pilota Mercedes quasi sicuramente vincerà il suo sesto campionato piloti in questa stagione dopo aver dominato per gran parte di quest’anno. Quando a Vettel è stato chiesto dalla stampa in Messico se fosse geloso del successo di Hamilton, il pilota della Ferrari ha dichiarato di no e che Hamilton meritava i suoi risultati.

“Non lo chiamerei così”, ha detto Vettel. “Apprezzo molto i suoi sforzi, risultati e successi. Penso che se lo meriti ” , spiega alla stampa dopo il Gran Premio del Messico .” Questo mi rende geloso perché hanno qualcosa che ci manca. ” Vettel crede che Hamilton meriti rispetto per ciò che ha raggiunto con Mercedes. “Questo è davvero l’unico modo per affrontarlo. Se non lo fai, non lo saprei neanche io. Se fossi stato io in base alla mia esperienza e ai miei valori, sarebbe sbagliato “.

Nonostante abbia avuto alcune buone gare nelle ultime settimane, Vettel ha davvero lottato in questa stagione e spera che la Ferrari e le sue prestazioni migliorino per il prossimo anno. “Non ci sono garanzie che la situazione rimarrà tale l’anno prossimo, quindi c’è sempre speranza di guardare avanti”. La Ferrari spererà di essere più competitiva e di iniziare la stagione il prossimo anno nel migliore dei modi.