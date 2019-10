Vettel primo nelle seconde prove libere del Gp del Messico

Sebastian Vettel ha dato un assaggio della supremazia delle Ferrari sul giro finendo per essere il più veloce nella seconda sessione di prove libere del venerdì al Gran Premio di Formula 1 del Messico. Il pilota tedesco della Ferrari è seguito da Max Verstappen e Charles Leclerc. È stata una sessione da dimenticare per Alex Albon che si è schiantato.

Vettel si è issato in cima alla classifica con un tempo di 1: 16.607. Ha battuto Max Verstappen di 0.115, mentre Charles Leclerc ha finito quasi mezzo secondo più indietro, non riuscendo a eguagliare la velocità impressionante del suo compagno di squadra. La Mercedes non è stata in grado di eguagliare i rivali più vicini poiché Valtteri Bottas e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto. Bottas ha avuto un piccolo spavento quando si è girato fuori alla curva 12, ma è stato ancora in grado di battere Hamilton che ha chiuso quasi un secondo dietro.

Alex Albon ha superato il suo compagno di squadra da quando è entrato in Red Bull, ma la sua FP2 è terminata prematuramente quando si è girato fuori alla curva sette e ha sbattuto la sua auto contro il muro. Vedremo dunque oggi in qualifica se la Ferrari confermerà il suo potenziale e se Vettel supererà di nuovo Leclerc.