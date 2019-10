Vettel supporta Hamilton sulla sua posizione ambientalista

Sebastian Vettel sostiene il suo rivale Lewis Hamilton nel suo appello affinché le persone diventino più rispettose dell’ambiente, dopo che il britannico ha ricevuto una reazione negativa su un post di Instagram di recente. Hamilton ha incoraggiato più persone a seguire la sua guida per diventare vegani, ma ha ricevuto commenti dai fan e nomi ancora più importanti, come l’ex compagno di squadra della McLaren Fernando Alonso.

Il cinque volte campione è stato vegano dall’inizio del 2018 e ha invitato i fan a copiare la sua dieta per aiutare a ridurre i gas a effetto serra, e anche se potrebbe non essere vegano, Vettel ha sostenuto il suo rivale in pista, dicendo che sarebbe “ignorante” per far peggiorare ulteriormente il problema. Durante la conferenza stampa del Gran Premio del Messico, il tedesco ha dichiarato: “Non seguo Lewis su Instagram perché non sono attivo sui social media, ma penso che il punto sia molto chiaro. Saremmo ignoranti a non affrontare questa situazione.

“Da parte nostra è difficile essere accettati dall’esterno, perché viaggiamo e le gare sono in tutto il mondo. In generale, la Formula 1 deve fare di più, abbiamo una distribuzione mondiale, dobbiamo inviare un messaggio positivo. “Personalmente credo che chiunque possa contribuire minimamente e la differenza sarebbe enorme. È inevitabile che il cambiamento arriverà e speriamo che accada il prima possibile”.