Ferrari ha una “lunga lista” di preoccupazioni per le regole del 2021

Mattia Binotto ha suggerito che la Formula 1 avrà un incontro difficile a Parigi questa settimana. Oggi le dieci squadre della Formula 1 si incontreranno presso la sede della FIA per discutere con l’organo di governo e Liberty Media la proposta di rivoluzionare le regole per il 2021. Il termine già in ritardo per la messa a punto del regolamento è il 31 ottobre, rendendo la riunione di questa settimana l’ultima vera opportunità di accordo. Ma a Suzuka è emerso che solo quattro delle dieci squadre sono attualmente disposte ad accettare ciò che viene proposto.

Una delle voci dissenzienti è quella della Ferrari e il team Maranello è anche straordinariamente potente in quanto può mettere il suo “veto” su qualsiasi cambio di regola in F1. Quando è stato chiesto a Suzuka delle sei squadre dissenzienti, il capo del team Binotto ha dichiarato: “Sarebbe una conversazione molto lunga che non ha nulla a che fare con la gara che abbiamo appena avuto.

“Diciamo solo che permangono alcune questioni controverse. Dobbiamo preservare l’essenza di questo sport, in cui le squadre ricevono i premi che meritano. Questa è la F1, non solo uno spettacolo. Abbiamo un elenco piuttosto lungo di domande, ma non credo che dovremmo entrare nei dettagli ora”, ha aggiunto l’italiano.