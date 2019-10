Ferrari 488 Pista messa alla prova sul circuito del Nurburgring | Video

Sport Auto ha deciso di mettere alla prova le prestazioni della potentissima Ferrari 488 Pista sul famoso circuito del Nurburgring. In particolare, la nota testata giornalistica tedesca ha effettuato uno dei giri più veloci mai registrati per questa supercar, concludendo il giro in 7:00.03.

La prova fatta deriva principalmente dalla curiosità di vedere come si comporta la 488 Pista a confronto con alcune delle supercar e hypercar più veloci del segmento le quali hanno avuto la possibilità di sfrecciare fra i cordoli del tracciato tedesco.

Ferrari 488 Pista: Sport Auto testa sul Green Hell la supercar da 720 CV

Il tempo di 7:00.03 posiziona la Ferrari 488 Pista in un club parecchio esclusivo. Ad esempio, Sport Auto ha avuto la possibilità di mettere alla prova una Porsche 911 GT2 RS che ha chiuso il giro sul Nurburgring in 6:58.28. Il miglior tempo conquistato dalla McLaren 720S, invece, è stato di 7:08.82.

Ciò significa che il tempo sul giro ottenuto dalla Pista la mette davanti alla supercar di McLaren ma anche alle Mercedes-AMG GT R Pro e Nissan GT-R Nismo. Da notare anche che i tempi stabiliti da Sport Auto sulla pista tedesca potrebbero essere addirittura più legittimi di quelli forniti dai produttori.

Questo perché diverse case automobilistiche, come Porsche e Lamborghini, trascorrono settimane e investono enormi quantità di denaro per mettere a punto le loro vetture per effettuare i giri più veloci sul Green Hell.

Oltre a questo, le varie società utilizzano dei piloti differenti per i test mentre le prove effettuate da Sport Auto vengono tutte eseguite dalla stessa persona (fino al 2015 dal caporedattore Horst von Saurma e da allora fino ad oggi da Christian Gebhardt). Se ciò non bastasse, gli esemplari usati per stabilire il tempo sul giro non sono modificati.

Ritornando alla Ferrari 488 Pista, il cavallino rampante ha sicuramente creato qualcosa di unico. Per maggiori informazioni, vi suggeriamo di dare un’occhiata al video presente in fondo all’articolo.

Vi ricordiamo che la vettura nasconde sotto il cofano lo stesso motore della GTB, ossia il V8 biturbo da 3.9 litri (il Ferrari F154 CB). Tuttavia, sulla versione Pista sviluppa una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm di coppia massima. Grazie a questo propulsore, il bolide di Maranello è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,6 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è di 340 km/h.

Grazie all’utilizzo della fibra di carbonio, gli ingegneri della casa automobilistica modenese sono riusciti a portare il peso a 1280 kg. In particolare, tale materiale è stato utilizzato su cofano, alettone posteriore, paraurti e cerchi da 20″.