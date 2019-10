Antonio Giovinazzi fiducioso per una conferma nel 2020

Kimi Raikkonen ha assicurato un posto in Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, ma il posto di Antonio Giovinazzi è ancora in dubbio anche se l’italiano è fiducioso di una sua conferma per la prossima stagione. Giovinazzi è tornato in Formula 1 dopo aver corso per la Sauber in alcuni Gran Premi nel 2017, ma non è riuscito a brillare con il suo miglior risultato di P9 nel suo Gran Premio di casa. Il posto di Giovinazzi è uno dei pochi posti ancora in palio, ma ci si aspetta che l’italiano mantenga il suo sedile.

Antonio Giovinazzi è fiducioso di mantenere il suo posto fintanto che mantiene i suoi risultati. “Notizie sulla situazione, non ce l’ho ancora”, ha detto Giovinazzi a Motorsport-Total.com. “Ma se continuo a raggiungere i risultati che ho ottenuto nelle ultime gare, nessuno può togliermi questo posto. Giovinazzi è fiducioso che i suoi legami con la Ferrari lo aiuteranno a tenerlo seduto per la prossima stagione nella sua monoposto. Ha aggiunto: “Ho un buon rapporto con il capo del team Ferrari Mattia Binotto e a Singapore ha detto che la Ferrari mi supporta sempre e monitora i miei progressi. Come pilota hai davvero bisogno di quel supporto: ora tocca a me fare il mio lavoro nel miglior modo possibile.”