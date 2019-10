Mattia Binotto: la Mercedes è ancora il “punto di riferimento”

Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto ha affermato che la Mercedes è ancora il “punto di riferimento” in griglia con il suo vantaggio in campionato, nonostante la Scuderia del cavallino rampante abbia ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare. Nella prima metà della stagione la Scuderia non era riuscita a vincere una gara mentre la Mercedes dominava, vincendo 10 gare su 12 per gentile concessione di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Ma dopo la pausa estiva è stato un grande successo per la Ferrari dato che Charles Leclerc ha messo a segno quattro pole position di fila e conquistato vittorie consecutive a Spa e in Belgio, mentre Sebastian Vettel ha vinto a Singapore. Nonostante il dominio delle ultime gare, Binotto ritiene che la Mercedes sia ancora la squadra da battere a Suzuka con la Red Bull che sembra competitiva.

“Non possiamo trascurare di aver ottenuto quattro pole negli ultimi quattro Gran Premi, ma abbiamo anche visto che i nostri concorrenti hanno apportato alcuni aggiornamenti qui”, ha detto Binotto. “La Red Bull e la Honda saranno molto competitive anche questo fine settimana. Il fine settimana sarà ridotto a causa del tifone. “Domenica mattina le condizioni possono essere molto difficili per tutti dopo, diciamo, il brutto tempo di sabato. Quindi, penso che sarà un weekend difficile e stimolante per tutti.”

“Più importante che ci concentriamo su noi stessi. In particolare su alcune questioni di equilibrio da affrontare. “Ancora una volta, penso che il punto di riferimento siano ancora le macchine che sono in testa al campionato e che noi siamo ancora gli sfidanti, ma sono abbastanza sicuro che possiamo essere competitivi e questo è il nostro obiettivo”, ha concluso Binotto.