Electrify America presenta un caricatore economico da casa per auto elettriche

Electrify America, una consociata di Volkswagen Group of America, ha già aperto oltre 300 colonnine di ricarica in America. Tuttavia, nelle scorse ore l’azienda ha deciso di lanciare il suo primo caricatore domestico.

Soprannominato Electrify America Electric Vehicle Home Charger, il dispositivo costa 499 dollari e può essere acquistato su Amazon USA oppure sul sito Web ufficiale della compagnia.

Electrify America: l’azienda lancia il suo primo caricatore da casa per vetture elettriche

Il caricatore di livello 2 è compatibile con tutti i veicoli elettrici e ha una capacità di ricarica pari a 7,6 kW, ossia circa sei volte in più rispetto a un tipico modello di livello 1. Questo permette di fornire ai veicoli elettrici fino a 40,2 km di autonomia per ogni ora di ricarica.

Anche se non è così potente come le stazioni di ricarica pubbliche, Electrify America ha notato che molti proprietari di auto elettriche effettuano oltre l’80% della ricarica nella propria abitazione. Ciò rende questo caricabatterie da casa ideale e inoltre rappresenta un vantaggio per i consumatori.

Nonostante sia uno dei caricatori di livello 2 più convenienti presenti sul mercato, il dispositivo di Electrify America è dotato di un cavo di ricarica lungo 7,3 metri e ha un involucro NEMA 3R che ne consente il montaggio all’esterno. In aggiunta, l’unità è anche parecchio flessibile in quanto può essere collegata a una presa da 240V.

Altre caratteristiche interessanti proposte dall’Electrify America Electric Vehicle Home Charger includono un indicatore LED che riporta lo stato di ricarica e un modulo Wi-Fi. Quest’ultimo consente ai proprietari di scoprire maggiori informazioni sulle sessione di ricarica.