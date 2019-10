Hamilton ‘preoccupato’ per Vettel dopo l’ascesa di Leclerc

Lewis Hamilton ha affermato di essersi preoccupato per Sebastian Vettel, quando il pilota tedesco era stato protagonista di una serie di sfortunati Gran Premi, ma è stato felice di vedere Vettel interrompere il suo digiuno a Singapore. Vettel non è riuscito a vincere un gran premio per più di un anno tra il trionfo in Belgio dell’anno scorso e la sua recente vittoria a Singapore, che è stata il risultato di un errore di strategia della Ferrari che involontariamente lo ha favorito rispetto al compagno di squadra della Ferrari Charles Leclerc.

“In realtà ero preoccupato per lui”, ha detto Lewis Hamilton a Channel 4. “Lo conosco molto bene. Facciamo parte della stessa generazione e so come ci si sente ad avere persone che parlano negativamente di te, avere persone che all’interno della squadra sembrano favorire il proprio compagno di squadra. Conosco le turbolenze psicologiche che vivi come pilota e come atleta. So che Seb le ha vissute e continua a viverle.” Lewis Hamilton ha aggiunto: “Vederlo vincere a Singapore, anche se non ho vinto la gara, mi ha fatto sentire molto bene perché qualcosa di buono è arrivato per una persona che con me si è sempre comportata molto bene. “