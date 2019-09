Lo scorso fine settimana si è rinnovato l’appuntamento con “Strade Stellate”, il viaggio di Alfa Romeo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche italiane attraverso le più prestigiose location selezionate con “La cucina italiana”. Innovazione e tradizione che insieme stupiscono, come a bordo di Giulia e Stelvio, la berlina e il SUV in cui ritrovare il meglio della tecnologia insieme al prezioso patrimonio di approccio tecnico e alle emozioni di guida tipicamente Alfa Romeo.

“Strade stellate” ancora una volta si è dimostrato un evento capace dunque di coinvolgere i sensi a 360°, sempre all’insegna della qualità, della bellezza e dell’eccellenza del Made in Italy, nelle sue molteplici espressioni. L’edizione del 2019 conferma il format che tanto successo ha riscosso negli scorsi anni e che ha consentito i fan della casa del Biscione di vivere lungo tutta la Penisola l’emozionante viaggio del gusto tra le diverse identità culinarie italiane attraverso percorsi indimenticabili e panorami incontaminati. Un mix coinvolgente tra gusto e luoghi mozzafiato, per raccontare in modo unico la gamma di vetture di Alfa Romeo.

