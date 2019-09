Giovinazzi fiducioso dopo i recenti risultati: “Sto crescendo”

Il pilota dell’Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, sta cercando di sfruttare la sua grande forma recente mentre il circus della Formula 1 viaggia in Russia questo fine settimana, dopo essere andato a punti nelle ultime due gare a Monza e Singapore. La seconda parte della stagione è iniziata male per Giovinazzi, che è stato protagonista di un GP del Belgio con un ritiro a pochi giri dalla conclusione.

Un vero colpo per il 25enne. Tuttavia, le cose sono cambiate nel Gran Premio di casa sua, dove il pilota italiano ha finito per la prima volta in carriera al nono posto in classifica. Questo risultato è stato poi bissato nelle strade di Singapore dove Giovinazzi è arrivato decimo, nonostante abbia ricevuto una penalità di dieci secondi dopo la gara. Questa è la prima volta che il pilota di Alfa Romeo Racing finisce in zona punti in due gare consecutive.

“Le ultime gare mi hanno dato molta fiducia e voglio continuare a basarmi su questi risultati”, ha detto Giovinazzi guardando alla sua prima gara di Formula 1 in Russia. “Mi sento più a mio agio con la macchina e penso che i punti che ho ottenuto dimostrino che sono in netto miglioramento”. Ha continuato: “Sono fiducioso che possiamo trascorrere un altro buon fine settimana a Sochi. Non è una pista che conosco molto bene – ho fatto solo una sessione venerdì scorso – ma lo stesso è avvenuto a Singapore e mi sono adattato rapidamente lì. ”