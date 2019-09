FCA inaugura il simulatore di guida più avanzato del Nord America

Il Centro di ricerca e sviluppo automobilistico di FCA ha inaugurato oggi un nuovo laboratorio di Vehicle Dynamics Simulator, lanciando la più avanzata tecnologia di simulatore di guida disponibile in Nord America. Con nove direzioni di movimento e una specifica calibrazione del conducente, il nuovo simulatore duplica da vicino l’esperienza di guida effettiva.

“Il nostro nuovo simulatore è una tecnologia all’avanguardia che emula le dinamiche di guida di un veicolo in un ambiente virtuale in tempo reale”, ha affermato Tony Mancina, Responsabile tecnico, FCA Canada. “Questa nuova tecnologia offre al guidatore un’immersione virtuale personalizzata che replica la guida di un veicolo specifico su una moltitudine di superfici stradali simulate e ambienti di guida.”

La maggior parte dei simulatori di guida utilizzano sei attuatori per fornire sei “gradi di libertà”. Tuttavia, per riprodurre accuratamente le caratteristiche di guida, maneggevolezza e accelerazione del veicolo, il sistema di FCA utilizza nove attuatori per creare ulteriori gamme di movimento che creano un’immersione più ravvicinata al veicolo reale. Una caratteristica notevole del nuovo VDS è un cuscino d’aria da tre micron, che fa galleggiare l’intera piattaforma di movimento da 4,5 tonnellate sopra il pavimento come un hovercraft o un disco da air-hockey, consentendo un movimento silenzioso e senza soluzione di continuità attraverso i massicci attuatori elettrici.

Il nuovo simulatore ha la possibilità di aggiungere sottosistemi, come freno e sterzo, Anti-lock Brake System (ABS) e Electronic Stability Control (ESC), per creare un hardware nel banco prova ad anello per soddisfare meglio gli obiettivi funzionali. Questa strategia consente di ridurre i tempi di sviluppo del prodotto e ridurre i costi di convalida del progetto.

“La capacità di simulare un’esperienza di guida con l’hardware in loop è la chiave del nostro impegno ingegneristico e ci aiuta a identificare i cambiamenti di progettazione molto prima nel processo di sviluppo”, ha affermato Rob Wichman, responsabile di FCA Vehicle Engineering. “Usando i simulatori, possiamo creare un ambiente virtuale per valutare la guida di un veicolo, eseguire test sulla tecnologia dei sensori per applicazioni Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), valutare diverse configurazioni Human Machine Interface (HMI) e test per il conducente rimedi di distrazione e distrazione. ”

Il simulatore può essere dotato di qualsiasi carrozzeria, strada e ambiente. Per creare un’esperienza visiva sui cinque schermi dei proiettori, i dati vengono raccolti analizzando gli ambienti e le diverse strade, come i terreni di prova di FCA a Chelsea, nel Michigan. I dati vengono quindi raccolti insieme per creare un ambiente virtuale in tempo reale che può includere cambi di altitudine, strade fuoristrada e buche