Ferrari: la vittoria di Vettel fa bene al morale del team secondo Brawn

L’ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn, afferma che Sebastian Vettel, conquistando la vittoria a Singapore, ha dato un enorme “impulso morale” all’intero team, poiché il cavallino rampante è stato vittorioso per la terza gara consecutiva per la prima volta in oltre un decennio. Inoltre Vettel e Charles Leclerc hanno portato a casa la prima doppietta Ferrari in tre anni. Dalla pausa estiva, la F1 è stata dominata dalla Ferrari, con Leclerc che ha conquistato le due precedenti vittorie insieme a tutte e tre le pole position.

La vittoria di Vettel fa bene al morale di Ferrari secondo Ross Brawn

Brawn ha dichiarato nella sua rubrica su formula1.com: “La vittoria di Vettel è stata un impulso morale per l’intero team, a partire da Mattia Binotto. La Ferrari ha chiaramente fatto progressi con la sua auto e gli aggiornamenti portati a Singapore hanno avuto un effetto notevole su un circuito in cui il carico aerodinamico è la chiave. Il successo di questi aggiornamenti fa ben sperare anche per la stagione 2020 del team. “Inoltre, la vittoria ha tolto inevitabilmente un peso sulla schiena di Vettel. Ripristinerà la fiducia e alleggerirà anche la pressione derivante dai fenomenali progressi di Leclerc e su qualsiasi effetto che ha avuto sulle dinamiche all’interno della squadra.”