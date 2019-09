Sebastian Vettel spera di riscattarsi a Singapore

Sebastian Vettel spera di poter lasciarsi alle spalle la delusione di Monza con un podio a Singapore questo fine settimana. Nell’ultimo Gran Premio d’Italia Vettel è uscito di pista e si è scontrato con Lance Stroll cosa che ha portato i commissari di gari ad infliggergli 10 secondi di penalità. Vettel ora è a soli 3 punti dalla squalifica per una gara, quindi non dovrà più commettere errori. “Dopo Spa-Francorchamps e Monza, stiamo andando su un circuito molto diverso: Singapore, che mi piace molto. È un circuito stradale, accidentato e senza spazio per errori ed è una delle poche gare che si svolgono sotto le luci “, ha detto Vettel.

Sebastian Vettel vuole riscattarsi già a Singapore

“La pista è molto fisica e richiede molto sia al guidatore che alla macchina. Abbiamo bisogno del massimo carico aerodinamico e abbiamo le tre mescole più morbide. Abbiamo visto prima che in questa gara può succedere di tutto, quindi è difficile prevedere il risultato finale. Fuori dalla pista, ci sarà anche molta pressione sulle squadre in quanto questa gara arriva subito prima del Gran Premio di Russia”, ha concluso Sebastian Vettel. Le Ferrari sono tornate a vincere dopo la pausa estiva e sperano di mantenere la loro striscia vincente.