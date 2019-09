Ferrari Family Day 2019: 24.000 persone presenti quest’anno

Il 14 settembre ha avuto luogo nello stabilimento di Maranello e la Carrozzeria Scaglietti di Modena il Ferrari Family Day che ha raggruppato 24.000 persone tra amici e parenti dei dipendenti che sono stati accolti da John Elkann, presidente della casa automobilistica modenese.

In questo giorno sono state protagoniste anche alcune ultime vetture lanciate dal cavallino rampante come ad esempio la SF90 Stradale, la prima ibrida plug-in realizzata dal marchio italiano.

Ferrari Family Day 2019: protagonista la nuova SF90 Stradale ibrida plug-in

Gli ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio la nuova supercar da 1000 CV, vedendo le fasi della progettazione, le varie evoluzioni e tutte le caratteristiche che l’hanno resa un’auto così potente.

Il Ferrari Family Day 2019 ha dato la possibilità di conoscere nello specifico la progettazione dei designer, vedere gli ingegneri all’opera, scoprire il montaggio e la fase della spedizione.

Sempre il 14 settembre sono stati aperti i reparti Ferrari Classiche (che si occupa di effettuare il restauro e la manutenzione delle auto storiche), Gestione Sportiva (la sede della Scuderia Ferrari) e i nuovi edifici delle Costruzioni Sperimentali e del Centro Stile. Qui si svolgono da circa un anno attività di personalizzazione e di design.

Il Ferrari Family Day 2019 è stato anche l’occasione per il cavallino rampante di rivelare a tutti che ha a cuore la sostenibilità. Nell’arco dell’intera giornata, ad esempio, è stato ridotto l’utilizzo della plastica monouso e il cibo in eccesso è stato dato a Food for Good (un progetto creato dalla collaborazione di Onlus Banco Alimentare ed Equo Evento Onlus).