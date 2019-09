Toto Wolff si aspetta che la Ferrari sia più forte a Singapore di quanto non fosse in Italia

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, si aspetta che la rivale Ferrari sia più forte nel prossimo fine settimana a Singapore di quanto lo fosse in Italia lo scorso fine settimana, nonostante molti prevedano che le frecce d’argento abbiano le maggiori possibilità di vincere sul circuito di Marina Bay Street. La Ferrari ha vinto la sua seconda gara consecutiva in Italia dopo aver vinto anche in Belgio la settimana prima, con Charles Leclerc che non ha commesso errori dalla pole position per la sua seconda vittoria con la famosa monoposto del cavallino rampante. La Mercedes si trova a 154 punti davanti alla Ferrari, con 505 punti in totale. Wolff tuttavia non si sente ancora sicuro di vincere il mondiale.

“Ci sono ancora sette gare da fare e abbiamo un solido vantaggio in entrambi i campionati. Ma ovviamente una serie di uno o due fine settimana davvero brutti può far andare le cose nella direzione opposta, quindi dobbiamo continuare a spingere e questo è ciò che faremo. Non puoi dare nulla per scontato. Sapevamo che Spa e Monza sarebbero state difficili per noi ed è così che è stato. Singapore sulla carta sembra molto meglio per noi. Ma senza dubbio anche la Ferrari avrà nel frattempo migliorato la propria situazione e avrà un pacchetto migliore lì, sicuramente meglio dell’Ungheria ” ha concluso Toto Wolff.