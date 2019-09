Jacques Villeneuve: “Sebastian Vettel non può fidarsi di Charles Leclerc”

L’ex campione del mondo Jacques Villeneuve ora crede che Sebastian Vettel non possa fidarsi del suo collega Charles Leclerc. “Penso che a Monza il tedesco abbia avuto la certezza che non può più fidarsi”, ha detto Villeneuve ad Auto Bild. “In realtà, sa di essere il suo primo avversario diretto. Deve uscire da questo circolo vizioso e deve tornare a mettersi al primo posto.” Vettel è senza vittorie nel 2019 e ha vissuto una stagione piuttosto negativa, commettendo numerosi errori, mentre il suo compagno di squadra è sbocciato nel suo nuovo ruolo in Ferrari.

Villeneuve ritiene che il quattro volte campione del mondo non sia ben supportato e abbia bisogno di sentire l’amore che riceve dai fan per riaccendere la sua forma. “Altri piloti hanno già commesso errori”, ha continuato il campione del mondo del 1997. “Ora tocca a noi sostenere Sebastian Vettel e assicurarci che trovi la sua forma. È importante che i suoi tifosi lo sostengano e si fidino di lui. È un quattro volte campione del mondo, non possiamo dimenticarlo. Le critiche che ora riceve sono esagerate e ingiuste: puoi fare errori quando sei sotto pressione. Rimane un essere umano e non un robot.”