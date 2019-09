Alfa Romeo: “Se finiamo bene il 2019, siamo sulla buona strada per un grande 2020”

Alfa Romeo è attualmente ottava nel campionato costruttori, ma spera che con pochi buoni risultati possa scalare la classifica superando Toro Rosso e Renault. Fred Vasseur spera che la sua squadra continui a migliorare. “I team di metà classifica sono tutti molto vicini in questa stagione. Sei la quinta squadra in una gara e la nona nell’altro Grand Prix. Se guardiamo le ultime gare, le cose cambiano da una gara all’altra. Ottenere una o anche due auto nel Q3 nelle ultime sei gare è un segno che stiamo andando bene. ”

Fred Vasseur spera in un ulteriore miglioramento in questa ultima parte di stagione per Alfa Romeo

I 34 punti che l’Alfa Romeo Racing ha ottenuto in questa stagione sono pochi rispetto agli 83 della McLaren, ma Vasseur spera che con altre sette gare in arrivo, sarà possibile iniziare una lotta con la scuderia di Woking nell’ultima parte di stagione.

“Con loro e anche con la Renault. Nelle prossime settimane inizieremo a costruire l’auto della prossima stagione. Se finiamo bene il 2019, siamo subito sulla buona strada per una grande stagione nel 2020! ” Kimi Raikkonen ha ottenuto la maggior parte dei punti per Alfa Romeo Racing in questa stagione e si spera che anche Antonio Giovinazzi possa ottenere risultati simili e che la squadra possa scalare la classifica ulteriormente.