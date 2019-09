Fiat è il nuovo sponsor principale del Racing Club in Argentina

Fiat sarà lo sponsor principale della maglia ufficiale del Racing Club per i prossimi due mesi, nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni del marchio italiano in Argentina. Sarà presentato per la prima volta domenica nello stadio della squadra argentina per sfruttare la visibilità che deriverà dalla partita che la società affronterà con il Gimnasia. Fiat era già uno sponsor del club, ma ora la casa italiana ha chiuso un accordo con il Racing per essere lo sponsor principale e portare il logo dell’azienda italiana sulla maglia fino all’ultimo giorno di ottobre. L’intenzione è di rinnovare fino a dicembre e poi provare a trovare un accordo per 12 mesi fino a tutta la stagione 2020.

Fiat pagherà circa 7 milioni di pesos per questi due mesi. Víctor Blanco, presidente del club, ha dichiarato: “Ci dà grande soddisfazione il fatto che un’azienda del prestigio della Fiat abbia deciso di fare un passo oltre il legame che ci unisce, perché ora ci accompagnerà nel nostro più grande distintivo: la maglia”.Da parte sua, Martín Zuppi, direttore generale di Fiat Chrysler Automobiles Argentina, ha dichiarato: “È un anno molto speciale per il marchio Fiat nel paese, infatti festeggiamo i nostri primi 100 anni in Argentina, e quale modo migliore per celebrarlo se non accompagnare questo sport che riflette la passione degli argentini. “