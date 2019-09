Lewis Hamilton si augura che la battaglia con Charles Leclerc continui

Lewis Hamilton spera che nella prossima gara a Singapore vi sia ancora competizione tra Mercedes, Ferrari e Red Bull “. Leclerc ha vinto i suoi primi due premi in Belgio e in Italia e all’improvviso sembra che la Ferrari sia competitiva ancora una volta in questa stagione. Hamilton ha insistito, nonostante non abbia vinto una gara dall’Ungheria all’inizio di agosto, che vuole che le battaglie competitive tra Mercedes e Ferrari e persino la Red Bull continuino per il resto della stagione.

“Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara”, ha detto Lewis Hamilton a RaceFans. “Quando andremo in fabbrica la prossima settimana, speriamo di poter migliorare la nostra auto, migliorare il nostro metodo nel prossimo fine settimana e fare un lavoro migliore. Spero di poter fare un lavoro migliore nella prossima gara. Sarebbe bello se i nostri avversarsi saranno ancora competitivi.

Spero che vi sia competizione tra noi, la Red Bull e la Ferrari nella prossima gara. Voglio personalmente che questa battaglia continui, sarebbe fantastico. ” Il Gran Premio di Singapore si correrà nel week end della prossima settimana. In quella pista negli ultimi anni ha sempre dominato Lewis Hamilton. Vedremo dunque se la Ferrari quest’anno riuscirà a cambiare le cose.