Alfa Romeo Racing: Giovinazzi soddisfatto, la rabbia di Raikkonen

Destino avverso per i piloti di Alfa Romeo Racing nel Gran Premio di Formula 1 d’Italia che si è corso ieri presso il circuito di Monza. Antonio Giovinazzi per la seconda volta quest’anno è riuscito ad arrivare in zona punti classificandosi al nono posto. Il pilota italiano si è detto molto contento di essere andato a punti proprio nel Gran Premio di casa. Era dal 2006 che un italiano non riusciva ad arrivare a punti nel Gran Premio d’Italia. All’epoca fu Giancarlo Fisichella ad ottenere questo onore. Giovinazzi ha dedicato il suo risultato ai numerosi tifosi accorsi al Gran Premio d’Italia che senza sosta lo hanno sostenuto durante i giri del Gran Premio.

Alfa Romeo Racing: dopo Monza, Antonio Giovinazzi soddisfatto, deluso Kimi Raikkonen

Situazione completamente diversa per l’altro pilota di Alfa Romeo racing. Kimi Raikkonen si è detto infatti molto deluso della sua prestazione durante il week end del Gran Premio di Formula 1 d’Italia. L’esperto pilota finlandese giunto 15 esimo ha dichiarato: “Per me è stato un bel weekend di m… Prima il mio errore in qualifica che ci ha costretto a sostituire il cambio, poi abbiamo deciso di sostituire anche il propulsore partendo dalla pit-lane. In gara abbiamo sbagliato le gomme e poi quando ho ricevuto la penalità il mio GP si è praticamente concluso. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo Gran Premio per potermi riscattare”.