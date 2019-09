Sebastian Vettel è “sicuro che stanno arrivando più vittorie” per la Ferrari

Charles Leclerc ha vinto la sua prima gara di Formula 1 e la prima della stagione della Ferrari al Gran Premio del Belgio. Sebastian Vettel deve ancora vincere una gara ma vede qualcosa di positivo nel successo di Leclerc. Dopo la vittoria di Leclerc, a Sebastian Vettel è stato chiesto se fosse impressionato o sorpreso dalla buona prestazione del suo compagno di squadra. Il pilota tedesco ha risposto: “Penso sia positivo che sorprenda molte persone del mondo esterno, ma fa parte dell’Accademia Ferrari già da un po’ ed era chiaro che ha molte potenzialità. È bello vedere che ha subito la velocità “, ha detto Vettel.

Sebastian Vettel pensa che la vittoria di Leclerc a SPA non rimarrà un episodio isolato in questa stagione

“Dal punto di vista del team, la cosa più importante è che lavoriamo insieme e non ci opponiamo. Ora sembra funzionare, questa è la cosa più importante. È stato anche un fine settimana difficile per lui a causa del grave incidente in Formula 2. Ciò ha in qualche modo oscurato quella vittoria, ma sono sicuro che stanno arrivando più vittorie “. Sebastian Vettel spera che sia il suo turno di salire sul gradino più alto questo fine settimana al Gran Premio d’Italia che si correrà come al solito nel circuito di Monza.