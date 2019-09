Charles Leclerc spera di “portare a casa un buon risultato” al Gran Premio di casa della Ferrari

Charles Leclerc non vede l’ora di correre per il Gran Premio d’Italia di Formula 1 2019 in Ferrari per la prima volta questo fine settimana. L’ultima volta al Gran Premio del Belgio, Leclerc ha vinto la sua prima gara di Formula 1 e spera di eguagliare questa prestazione a Monza. “Stiamo celebrando i 90 anni della Scuderia Ferrari e la 90a edizione di una delle gare più iconiche del calendario, il Gran Premio d’Italia a Monza, questo fine settimana”, ha detto Leclerc.

“Sin da bambino ho sognato di far parte della squadra più famosa della Formula 1, quindi sarà molto speciale guidare la macchina rossa nella nostra gara di casa per la prima volta. Il circuito è famoso non solo per i suoi lunghi rettilinei ma anche per i suoi angoli, in particolare i due Lesmo e la Parabolica. “La nostra velocità nei rettilinei è stata finora uno dei punti di forza della nostra auto in questa stagione e lavoreremo sodo per mettere insieme tutto ed estrarre il massimo intorno a tutte le parti della pista.

Daremo il massimo per rendere orgogliosi i nostri tifosi e speriamo di portare a casa un buon risultato. ” Si pensa che il circuito sia adatto alla Ferrari a causa delle caratteristiche ad alta velocità della pista e i fan italiani sperano di vedere ancora una volta la loro squadra di casa sul gradino più alto del podio.