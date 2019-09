La giovane stella Mick Schumacher di solito molto restio a paragoni con il padre, ha detto di avere almeno una cosa in comune con lui. Schumacher Jr ha impressionato questa stagione in Formula 2 e ha ottenuto la sua prima vittoria il mese scorso in Ungheria, mentre quest’anno ha provato le monoposto dei team Ferrari e Alfa Romeo F1. È stato indicato come una stella del futuro, ma ha tenuto i piedi per terra e rimane concentrato sul suo obiettivo.

Mick Schumacher ammette di avere una cosa in comune con suo padre Michael

Schumacher ha dichiarato in un articolo con Süddeutsche Zeitung: “Così come per mio padre anche per me la vita privata è molto importante. Mantenere il privato davvero privato è fondamentale. Questa è una cosa in cui mio padre è molto bravo, è sempre stata la massima priorità per lui. “Anche per me è così. Sotto questo punto di vista infatti presto molta attenzione a come lui in passato ha risolto determinate situazioni. Tuttavia, penso che sia importante commettere i propri errori. Ma se, in alcune situazioni, so come reagire ed evitare grandi errori, è meglio ovviamente. Penso che ci sia molto da imparare da lui. Abbiamo però un temperamento simile “.