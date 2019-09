FCA annuncia la terza generazione del motore EcoDiesel V6 da 3 litri

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha ufficializzato nelle score ore il nuovo motore EcoDiesel V6 di terza generazione. Secondo quanto riportato dal gruppo automobilistico italo-americano, il propulsore incarna la filosofia che ha reso i powertrain di FCA una presenza dominante nell’industria automobilistica.

Micky Bly, Head of Powertrain Engine Engineering di FCA Nord America, ha detto: “Il nostro obiettivo è disegnare, progettare e fornire prodotti convincenti che superino le aspettative dei nostri clienti, contribuendo al contempo a una maggiore sostenibilità ambientale”.

EcoDiesel V6: FCA USA presenta ufficialmente la terza generazione del famoso motore

Nel Ram 1500 2020, dove ha fatto il suo debutto ufficiale, il nuovo EcoDiesel V6 da 3 litri propone 650 nm di coppia massima a 1600 giri/min – la migliore della categoria. Si tratta di un aumento del 14% rispetto alla seconda generazione dello stesso powertrain che raggiungeva un picco di 400 giri/min. La potenza, invece, è passata a 260 CV a 3600 giri/min (+8%).

Gli ingegneri di Fiat Chrysler Automobiles hanno adottato diversi cambiamenti significativi che hanno contribuito al miglioramento delle prestazioni e del consumo di carburante. In particolare, troviamo un turbocompressore di nuova generazione raffreddato ad acqua con turbina a geometria variabile (VGT) che ha permesso di aumentare l’efficienza e la reattività in determinate condizioni.

Il design del sistema di ricircolo dei gas di scarico è stato aggiornato a un sistema a doppio circuito. Anche il rapporto di compressione è stato ottimizzato, passando da 16.5:1 a 16.0:1. Gli ugelli di iniezione del carburante sono stati riprogettati per adattarsi alla camera di combustione di nuova concezione.

Altre novità presenti nel nuovo EcoDiesel V6 da 3 litri includono nuovi pistoni e una NVH ridotta. Gli aggiornamenti presenti sulla nuova generazione si basano su quella precedente che lo hanno reso il vincitore per 3 anni consecutivi dei Wards 10 Best Engines.

Il nuovo propulsore di FCA utilizza due alberi a camme in testa con 4 valvole per cilindro. Il blocco è stato realizzato in ghisa a grafite compatta che fornisce maggior forza contro le vibrazioni, pesando meno della ghisa grigia. Presente anche un albero motore in acciaio. Vi ricordiamo, infine, che il nuovo EcoDiesel V6 da 3 litri viene prodotto nello stabilimento FCA di Cento (Ferrara).