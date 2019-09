Lo scorporo di Iveco sarà annunciato martedì?

Dopo Ferrari e CNH Industrial anche Iveco potrebbe essere scorporata dal gruppo italo americano. Secondo le ultime indiscrezioni l’annuncio potrebbe arrivare nella giornata di martedì nel Capital Markets Day in programma alla Borsa di New York. Proprio quel giorno saranno annunciate le nuove strategie finanziarie del gruppo italo americano. Al pari di quanto avvenuto in passato con Ferrari, l’obiettivo di questa operazione sarebbe quella di incrementare il valore del gruppo per gli azionisti di Exor.

Martedì potrebbe essere annunciato lo scorporo di Iveco da CNH Industrial

Nel 2018 Iveco ha registrato un Ebitda adjusted di 299 milioni di dollari, in aumento del 53% rispetto al risultato ottenuto nell’esercizio precedente. Si dice inoltre che questo scorporo non sarà nemmeno l’ultimo relativo alla galassia delle società appartenenti alla Famiglia Agnelli. Dopo Iveco infatti potrebbe toccare a Jeep. La casa automobilistica americana potrebbe uscire da Fiat Chrysler al pari di quanto avvenuto con Ferrari. Probabilmente Jeep potrebbe portare con se anche il marchio RAM.

Tornando a Iveco, i sindacati sono preoccupati in quanto sono in molti, tra gli analisti, a intravvedere la cessione come possibile passaggio successivo dell’imminente separazione in Borsa da Cnh della società specializzata in veicoli industriali e autobus che occupa oltre 6.300 dipendenti negli stabilimenti di Torino, Brescia, Suzzara e Bolzano. Vedremo dunque come si evolverà la situazione.