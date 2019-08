Vettel afferma che i piloti dovrebbero avere voce in capitolo sulle modifiche alle regole

Sebastian Vettel vuole che i piloti abbiano un ruolo importante nel decidere i regolamenti per la stagione 2021. Il pilota della Ferrari crede che i piloti siano l’unica parte neutrale e spera che vengano ascoltati dai vertici della F1. La Formula 1 e la FIA hanno consultato team e piloti e il quattro volte campione del mondo ritiene che questa sia una buona cosa.

“È una grande opportunità per noi di esprimere la nostra opinione. Penso che siamo probabilmente gli unici intorno al tavolo a non avere altri motivi per ciò che stiamo dicendo. Siamo molto neutrali”, ha dichiarato Vettel a Crash.net. “Teniamo molto allo sport ed è una grande opportunità per noi oltre a una grande opportunità per tutti gli altri al tavolo. Penso che portiamo qualcos’altro sul tavolo che non era mai stato portato prima, una prospettiva dall’interno.

“Ora dobbiamo vedere cosa succede. Quello che diciamo semplicemente è quello che pensiamo sia la cosa migliore per noi e per tutti coloro che amano la Formula 1”. Ci sono piani per rivelare i cambiamenti delle regole del 2021 entro la fine di ottobre e la speranza è che lo sport diventi più coinvolgente e crei più entusiasmo tra i i fan.