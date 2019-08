Fred Vasseur “non è preoccupato” per i risultati di Antonio Giovinazzi in questa stagione

Finora Alfa Romeo Racing ha vissuto una stagione mista e la maggior parte dei suoi punti sono arrivati da Kimi Raikkonen.Tuttavia, il capo del team Frederic Vasseur “non è preoccupato” per le prestazioni di Antonio Giovinazzi finora e ha detto che il team deve essere “paziente” con il giovane pilota.

Vasseur non è preoccupato dell’unico punto conquistato da Giovinazzi nella prima parte di stagione

“Antonio sta andando molto bene in qualifica”, ha detto Vasseur a SpeedWeek.com. “Ora sta guidando a livello di Kimi e non sono preoccupato per Giovinazzi. Secondo me, Antonio non è neanche sotto pressione, dobbiamo rimanere calmi ed essere pazienti con lui.” Giovinazzi è alla sua prima stagione di Formula 1 completa e quindi non ha la stessa esperienza del suo compagno di squadra.

“Non guido da due anni e non è facile”, ha detto Giovinazzi. “Nel 2017 ho guidato solo per due gare (per sostituire l’infortunato Wehrlein, ndr) e nel 2018 invece non ho partecipato a nessun GP. Non ho cambiato il mio obiettivo: voglio migliorare ulteriormente me stesso durante il resto della stagione.

All’inizio della stagione, ho avuto dei problemi, ma ho trovato il giusto percorso negli ultimi weekend di gara”. Giovinazzi spera di aggiungere altri punti al suo finora singolo punto di campionato in questa stagione e dimostrare che merita il suo posto in Formula 1 per la prossima stagione.