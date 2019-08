Leclerc elogia la “coerenza e forza mentale” di Hamilton

Charles Leclerc ha individuato le caratteristiche che ammira nel cinque volte campione del mondo Lewis Hamilton, evidenziando la sua costante capacità di estrarre il massimo dalla sua auto. Leclerc è entrato a far parte della Ferrari dalla Sauber per questa stagione, avendo così l’opportunità di combattere con Hamilton per il titolo in Formula 1. Il Monegasco ha avuto risultati contrastanti in questa stagione, ottenendo il secondo posto in Austria, ma si è anche ritirato due volte, anche nella gara di casa. Hamilton, d’altra parte, è stato assolutamente dominante, vincendo otto delle 12 gare di questa stagione e detiene un vantaggio significativo su Valtteri Bottas al secondo posto nel campionato piloti.

Charles Leclerc elogia Lewis Hamilton per la sua forza mentale

Dopo aver gareggiato contro Hamilton per mezza stagione, Leclerc ha identificato ciò che distingue il britannico dal resto del campo. “Cosa prenderei da Lewis Hamilton? La sua coerenza e la sua forza mentale. E la sua capacità di sapere sempre come estrarre il massimo”, ha detto il giovane pilota della Ferrari alla rivista italiana Sette. “Tutti possono fare un buon giro, la differenza sta nell’ottenerne così tanti nei momenti che contano.”

