Bosch: “Nel 2030 i motori saranno ancora benzina e diesel”

Le Case automobilistiche mirano alla tecnologia elettrica con investimenti di lungo termine, ma nel 2030 il 75 percento dei motori venduti sarà ancora benzina o diesel. A prevederlo Stefan Hartung di Mobility Solution di Bosch, colosso tedesco fornitore di componentistica e sistemi, in un’intervista rilasciata ad Automotive News Europe (ANE).

Bosch: i motori diesel e benzina non se ne andranno tanto facilmente

”Se guardiamo al 2030 – ha dichiarato Hartung – circa tre quarti di tutti i veicoli avranno ancora un motore a combustione, anche se molti saranno assistiti dall’elettrificazione. E ci saranno propulsori benzina e diesel molto puliti, anche se più dovremo impegnarci per una combustione sempre più pulita e più dovremo applicare sistemi per il controllo delle emissioni”. La divisione Mobility Solution, che vale il 61% del fatturato complessivo di Bosch a 47,6 miliardi (dati 2018), è attiva sia sulla piccola componentistica fino ai più avanzati dispositivi verso la guida autonoma.

Hartung: “La parola finale spetta al consumatore”

Stefan Hartung si è espresso sulle future evoluzioni che contraddistingueranno l’industria nel prossimo decennio. Secondo quanto sostiene il manager, bisogna prendere in esame vari aspetti e, in quanto Bosh, la regola numero uno è ascoltare innanzitutto il cliente finale. ”Ci sono due facce su ogni medaglia – ha spiegato -. Da un lato l’industria, che deve servire il mercato, e che quindi fa evolvere le tecnologie sulla base delle nuove esigenze. Ma noi in Bosch amiamo l’innovazione e la portiamo sul mercato. Dato che non costruiamo veicoli, la forniamo (ai costruttori) ma sempre tenendo in mente il consumatore’‘.

Idrogeno e fuel cell

Nell’intervista ad ANE, il dirigente Bosch esprime un’opinione anche sull’idrogeno e sui sistemi di propulsione fuel cell. Questi ultimi nel 2030 deterranno una fetta importante del mercato. ”Pensiamo che entro una decina d’anni fino al 20% di tutti i veicoli elettrici si rifornirà di energia generate da fuel cell”. Il sistema si rivelerà utile soprattutto per una data tipologia di veicoli: “È la soluzione ideale per i mezzi da trasporto di dimensioni medie e grandi, specialmente per viaggi su lunghe distanze”.

Ed Hartung conferma che Bosch in questo momento, attualmente al lavoro con Powercell su questo tema, “sta lavorando a sistemi integrati in cui le celle a combustibile lavorano assieme ad una sezione ibrida a batterie. Un sistema, molto complesso, che può fornire, ai mezzi da trasporto, potenza extra per superare le salite o per allungare le percorrenze”.