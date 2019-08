Fiat Chrysler: per Bentivogli Renault è meglio di PSA

Marco Bentivogli, segretario generale del sindacato dei metalmeccanici Fim Cisl ha dichiarato che nel caso di fusione di Fiat Chrysler Automobiles con un altro grande gruppo automobilistico Renault è sicuramente meglio di PSA. Il sindacalista, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale ha detto che l’intervento del governo francese è stato un vero e proprio disastro visto che l’accordo per una fusione tra le due case automobilistiche era stato ormai raggiunto. Il rappresentante del sindacato ha pure detto che sebbene vi sia qualche sovrapposizione tra FCA e Renault nel segmento delle compatte, la casa francese potrebbe giovare nell’inserimento nella sua gamma di marchi premium come Maserati, Jeep e Alfa Romeo.

Secondo Marco Bentivogli Renault è meglio di PSA per un’eventuale fusione con Fiat Chrysler

Viceversa per Fiat Chrysler avere a disposizione le conoscenze tecnologiche delle alleate di Renault, Nissan e Mitsubishi, potrebbe essere molto interessante. Un eventuale accordo con PSA invece secondo Marco Bentivogli sarebbe troppo sbilanciato in favore di PSA che otterrebbe grazie a FCA accesso diretto all’importante mercato nord americano, mentre al gruppo italo americano interessa posizionarsi meglio in Asia e anche per quello sarebbe meglio un accordo con Renault e i suoi soci. Infine Bentivogli è anche intervenuto sugli investimenti, chiedendo un’accelerazione di quelli annunciati a novembre, pari a 5 miliardi.