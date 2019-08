Il nuovo Fiat Toro debutterà agli inizi del 2021

Un modello che ha ottenuto un successo commerciale senza pari tra i i pick up in Brasile è senza dubbio Fiat Toro. Il veicolo prossimamente sarà aggiornato essendo stato lanciato in Brasile nel 2016. In Brasile, Autos Segredos è riuscito a catturare alcune unità del presunto prototipo del nuovo Fiat Toro che stavano conducendo dei test in strada per il nuovo modello. Le novità più importanti dovrebbero concentrarsi sulla parte anteriore del veicolo.

Il nuovo Fiat Toro potrebbe subire alcune modifiche estetiche che potrebbero trarre ispirazione dal suv Fiat Fastback, un veicolo che la casa italiana ha mostrato lo scorso anno al Salone dell’auto di San Paolo. Secondo Marlos Ney Vidal, caporedattore di Autos Segredos, il prototipo del veicolo immortalato dalla pubblicazione ha mostrato il paraurti anteriore basato sul prototipo che la Fiat ha portato al motor show di San Paolo nel 2018. Sempre secondo Vidal invece i cambiamenti nella zona posteriore e laterale erano molto più limitati.

Un punto sollevato da Autos Segredos è che Fiat Chrysler ha già chiarito che la sua nuova gamma di motori a iniezione diretta 1.0 e 1.3 turbo non inizierà la produzione fino alla fine del 2020 per raggiungere i primi modelli nazionali dell’azienda entro il 2021. Quindi forse Fiat aspetterà questo momento per mettere sul mercato il nuovo Toro utilizzando il motore 1.3 Firefly Turbo su alcune delle sue future versioni.

I motori Firefly Turbo all’avanguardia offriranno non solo la sovralimentazione e l’iniezione diretta, ma anche il sistema MultiAir di ultima generazione, che controlla i tempi delle valvole e le aperture della corsa, consentendo ai propulsori di ottenere un’elevata efficienza energetica. È interessante notare che Fiat ha recentemente introdotto la gamma Toro 2020 portando alcune novità importanti tra cui la presenza di un sistema multimediale più completo. Grazie a questi accorgimenti Fiat Toro dovrebbe mantenere la strada del successo nel mercato brasiliano per lungo tempo, preparandosi all’arrivo di nuovi concorrenti.