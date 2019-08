Sebastian Vettel e Lewis Hamilton potrebbero scambiarsi posti?

Si dice che Sebastian Vettel non sia più a suo agio in Ferrari, ma dove potrebbe andare il tedesco se dovesse lasciare la Scuderia del cavallino rampante? La Mercedes non ha un pilota tedesco nei ranghi dai tempi di Nico Rosberg, ma Vettel è un’opzione realistica? Il capo della Mercedes, Toto Wolff ha rifiutato di escludere una tale mossa insistendo: “Tutto è ancora aperto dopo il 2020”.

La Mercedes ha attualmente Lewis Hamilton e Valtteri Bottas come suoi piloti, ma con il posto di Bottas in dubbio e Hamilton che ha 34 anni, Vettel potrebbe avere una possibilità dopo che Wolff ha elogiato tedesco. “Non diventi un quattro volte campione del mondo solo per fortuna. Sebastian è ancora il pilota più importante della Ferrari, ma non sa cosa farà dopo. Tutto è ancora aperto dopo il 2020”, ha detto Wolff parlando con la Gazzetta dello sport.

Nonostante Hamilton insegua il record di sette campionati mondiali di Michael Schumacher, Wolff riconosce il richiamo della Ferrari ma confida che Hamilton si concentri sulle Silver Arrows. “Hamilton è a suo agio con noi e c’è fiducia da entrambe le parti, ma sappiamo anche che la Ferrari è un vero mito. Molti piloti sognano di guidare lì.”