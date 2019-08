Lewis Hamilton: Sebastian Vettel è ancora un “formidabile concorrente”

Il pilota di Mercedes Lewis Hamilton insiste sul fatto che il rivale Sebastian Vettel è ancora un ‘concorrente temibile’, a chi gli chiedeva se temesse di più Max Verstappen e Charles Leclerc.Le stagioni del Grand Prix 2017 e 2018 hanno visto Hamilton e Vettel duellare per il campionato prima che il britannico prevalesse. Gli errori che Vettel ha commesso l’anno scorso hanno portato la gente a chiedersi se il tedesco abbia perso il suo tocco.

Ma Hamilton crede ancora che Vettel sia forte in pista, sottolineando come si tratti di un quattro volte campione del mondo. Lewis Hamilton ha detto (citato da InsideRacing): “Non credo che gli sia successo nulla. Lui e il team hanno lottato e hanno avuto alcune gare difficili e ovviamente ha un nuovo ragazzo accanto a lui che sta facendo bene, quindi non sembra essere il più semplice dei momenti per lui, ma è pur sempre un quattro volte campione del mondo, le persone penso siano abbastanza smemorate.

“Ricordo che è un quattro volte campione del mondo e un formidabile concorrente, quindi dobbiamo mantenere il rispetto e aspettarci che torni forte”. Mentre il britannico è ancora diffidente nei confronti di Vettel, la minaccia della prossima generazione di piloti è sicuramente elevata in questo momento con Verstappen e Leclerc che dimostrano di poter combattere ad armi pari con lui.

“Assolutamente, abbiamo visto un grande passo della Red Bull, hanno fatto un salto in avanti con il loro motore quest’anno, è fantastico da vedere e penso che andranno sempre più forte con quello”, ha aggiunto. “Max non è più un novellino, è giovane ma è qui da alcuni anni, mentre Charles è giovane ed è solo alla sua seconda stagione, quindi ha ancora tanto da crescere e posso vederlo solo diventare più forte. “Stiamo già vedendo alcune grandi cose da lui. Se la Ferrari migliora potrebbe darmi sicuramente fastidio”