Mattia Binotto ha ammesso che la pausa estiva è stata accolta positivamente dalla Ferrari

Mattia Binotto ha ammesso che la pausa estiva è stata accolta positivamente dal suo team dopo che la Ferrari ha sopportato una difficile prima metà della stagione che li ha visti non riuscire a vincere una gara nei primi 12 Gran Premi. La Scuderia del cavallino rampante è stata afflitta da problemi nel 2019, che vanno dalla controversia relativa agli ordini di squadra ai problemi tecnici, oltre agli errori dei suoi piloti.

Sebastian Vettel si è girato senza alcun contatto mentre combatteva con Lewis Hamilton in Bahrain prima della penalizzazione in Canada che gli è costato la vittoria della gara. Nel frattempo Charles Leclerc ha subito due ritiri in questa stagione, incluso uno nella sua gara di casa a Monaco.

Alla gara più recente in Ungheria, la Ferrari ha accusato un ritardo di un minuto dai leader della corsa. Binotto ha ammesso che la pausa estiva è arrivata al momento giusto, ma ha elogiato il lavoro della sua squadra. “La pausa estiva è benvenuta, un’opportunità per riposare e ricaricare le batterie”, ha detto Binotto parlando con la stampa.

“È stato un inizio molto intenso della stagione per diversi motivi, a cominciare dal cambio di organizzazione che ha avuto luogo lo scorso gennaio, ma lo spirito di squadra è emerso in un momento difficile. Quando attraversi un periodo difficile, credo sia fondamentale sentire un clima di fiducia intorno a te, con il giusto umore: se c’è qualcosa che mi mette a mio agio, sono sicuramente le persone intorno a me.”