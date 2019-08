Will Buxton prevede “La Ferrari non vincerà un solo Gran Premio quest’anno”

La Ferrari deve ancora vincere una gara in questa stagione e il giornalista di Formula 1 Will Buxton prevede che il cavallino rampante finirà la stagione senza vittorie. In vista delle ultime nove gare, Will Buxton si aspetta poco dal team di Maranello. Alla domanda su quale sorprendente previsione abbia per la seconda metà della stagione, il commentatore risponde:

“Che la Ferrari non vincerà un solo Grand Prix in questa stagione. Ciò potrebbe anche non essere sorprendente, data la forma della squadra nel 2019 finora”, ha detto Buxton al sito ufficiale della F1. “Inoltre, spero di vedere di nuovo le battaglie tra Max Verstappen e Lewis Hamilton nella seconda metà dell’anno man mano che la stagione avanza. Spero davvero che lottino per il titolo con Verstappen e Red Bull che continuano a crescere ”

Alla domanda su cosa lo abbia sorpreso di più in questa stagione, Buxton ha detto: “La Renault deludente? La stagione opaca di Haas? I miglioramenti di McLaren? Tutte buone risposte, ma per me sono Red Bull e Honda. Vincere due gare in così poco tempo mi ha davvero sorpreso “. Vedremo dunque se davvero le nefaste previsioni del noto giornalista inglese per quanto riguarda la scuderia Ferrari si avvereranno o meno.