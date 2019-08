Binotto: “Sebastian Vettel vuole tornare ad essere campione del mondo”

Sebastian Vettel è alla sua quinta stagione in Ferrari e deve ancora ottenere il primo titolo di campione del mondo con la scuderia del cavallino rampante. Tuttavia, Mattia Binotto ha insistito sul fatto che l’obiettivo principale del tedesco è vincere un campionato del mondo con la Scuderia.

Vettel è arrivato in Ferrari dalla Red Bull nella stagione 2015 con il costruttore di Maranello che sperava di poter tornare insieme a lui in cima al campionato. Tuttavia, Vettel è riuscito ad arrivare solo secondo nelle ultime due stagioni, cedendo alla consistenza di Lewis Hamilton.

La forma di Vettel non è migliorata in questa stagione e insieme al compagno di squadra Charles Leclerc, deve ancora vincere una gara nel 2019. Tuttavia, Binotto mantiene la sua fiducia nel tedesco e crede che Vettel sia concentrato sul suo obiettivo.

“Il suo obiettivo non cambia, vuole diventare campione del mondo con la Ferrari ed è un obiettivo molto chiaro per lui”, ha detto Binotto citato da AS.“L’inizio della stagione in questo senso è stato frustrante perché gara dopo gara capisci che non sei nella posizione migliore per raggiungere il tuo obiettivo, ma Seb sa cosa vuole, e penso che questo sia un aspetto fondamentale per lui, che dà a lui la spinta e l’energia per andare avanti “.