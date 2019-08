Ferrari 308 GT4 Safari del 1975 messa all’asta da Bring a Trailer

Quando si parla di una Ferrari classica, si potrebbe far riferimento subito alle iconiche F40 e 250 GTO. Tuttavia, in questo articolo vi parleremo di una particolare Ferrari 308 GT4. Si tratta più precisamente di una 308 GT4 Safari del 1975 attualmente in vendita su Bring a Trailer, uno dei 598 esemplari prodotti dal cavallino rampante in quell’anno.

L’attuale proprietario ha deciso di far convertire la famosa auto sportiva degli anni ‘70 di Maranello in un veicolo dedicato all’off-road. Il progetto di conversione è partito esattamente 6 mesi fa, quando una concessionaria del Texas ha recuperato la vettura in California.

Ferrari 308 GT4: uno speciale esemplare convertito messo all’asta

La coupé bicolore ha iniziato subito ad ottenere varie modifiche che l’avrebbero portata al suo nuovo stile di vita. In particolare, sono stati modificati paraurti anteriore e posteriore e applicati cerchi Corsa Velocita da 15”, pneumatici Michelin XWX 205/70 di grandi dimensioni, nuove sospensioni rialzate (prese in prestito da una 308 GTB) e antenna a frusta in stile Generale Lee.

Anche l’abitacolo di questa speciale Ferrari 3408 GT4 Safari ha subito un completo restauro. Ad esempio, i sedili posteriori sono stati eliminati e rimpiazzati da una barra di sicurezza a cui sono agganciate delle nuove cinture a 4 punti e la moquette rossa originale è stata revisionata.

I sedili anteriori stock sono stati sostituti da due unità Repa e implementati dei pedali in alluminio, un estintore e una radio CB. Bring a Trailer ha incluso nell’annuncio anche un video che mostra in azione la Ferrari 308 GT4 Safari.

Il motore V8 da 3 litri e la trasmissione non hanno subito modifiche. È stato solo implementato un sistema di scarico completo per un miglior rombo. Vi ricordiamo che il propulsore da 90° eroga una potenza di 255 CV a 7700 giri/min e 283 nm di coppia massima a 5000 giri/min.

In questo momento, è stata raggiunta la somma di 24.000 dollari ma è destinata ad aumentare dato che mancano ancora 4 giorni alla fine dell’asta online.