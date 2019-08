Alfa Romeo 4C Competizione: 10 esemplari dell’ultima serie speciale della Coupé arrivano in Australia

I lettori più attenti ricorderanno l’Alfa Romeo 4C Competizione, una delle ultime serie speciali dell’Alfa Romeo 4C Coupé che è stata presentata in occasione del Salone dell’auto di Ginevra del 2018. Alfa Romeo ha realizzato 108 esemplari della 4C Competizione, tutti i numerati, riservandoli ai veri collezionisti dei modelli sportivi di Alfa Romeo.

Oggi arriva la notizia che 10 esemplari dell’Alfa Romeo 4C Competizione sono appena stati esportati in Australia dove verranno commercializzati con un prezzo di 119 mila dollari australiani, poco più di 70 mila Euro, al cambio attuale tra le due valute. Questi 10 esemplari rappresentano, probabilmente, l’ultima occasione per i collezionisti e per gli appassionati australiani di mettere le mani su di una 4C Coupè visto che la casa italiana accetta ordini solo per la 4C Spider.

Alfa Romeo 4C Competizione: i dettagli della serie speciale

Proprio come annunciato al Salone di Ginevra di oltre un anno fa, i 10 esemplari di Alfa Romeo 4C Competizione saranno disponibili esclusivamente con la livrea Grigio Vesuvio Opaco (in inglese denominata Vesuvio Matte Grey) arricchita da diverse personalizzazioni estetiche come evidente dando un’occhiata alle immagini ufficiali che trovate allegate all’articolo.

Da notare i dettagli in carbonio che arricchiscono la carrozzeria, i cerchi in lega a cinque fori da 18 pollici all’anteriore e 19 pollici al posteriore, le pinze dei freni rosse e lo scarico centrale Akrapovič in titanio con funzione dual mode e cornice in carbonio. All’interno dell’abitacolo, invece, troviamo i sedili in pelle e microfibra con cuciture rosse e l’inserto plancia in alluminio dotato di grafica dedicata “Competizione”. Presente anche l’Alpine Premium Sound System con subwoofer montato dietro ai sedili.

Sotto al cofano, naturalmente, c’è sempre il motore turbo benzina 1750 da 240 CV in alluminio, abbinato al cambio automatico TCT , che è in grado di spingere la 4C sino ad una velocità massima di 258 km/h con un’accelerazione 0-100 km/h completata in 4,5 secondi. Un motore che, nonostante il passare degli anni, continua a rappresentare una vera e propria garanzia di prestazioni sportive sotto tutti i punti di vista.

In attesa di scoprire se Alfa Romeo si deciderà o meno a realizzare una nuova generazione dell’Alfa Romeo 4C, la versione speciale Competizione continua a supportare l’immagine del marchio Alfa Romeo anche in mercati lontani come l’Australia.