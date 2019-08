Multe: la Polizia stradale ha inflitto 99 contravvenzioni all’ora nel 2018

I dati ACI-Istat hanno rivelato che la Polizia stradale ha inflitto 866.865 multe agli automobilisti italiani in tutto il 2018. Facendo due calcoli, parliamo di una media di 2375 al giorno (o 99 all’ora). Un dato sicuramente alto e preoccupante.

Esattamente 317.697 contravvenzioni (quindi un terzo del totale delle multe) sono state fatte dalla Polizia stradale per aver superato i limiti di velocità. Al secondo posto abbiamo 68.081 multe per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre al terzo ci sono le contravvenzioni dovute al mancato possesso dei documenti di circolazione (esattamente 52.042).

Sempre secondo i dati ACI-Istat, la Polizia ha multato 43.101 volte gli automobilisti italiani per aver violato gli articoli 175 e 176 dell’attuale Codice della Strada che riguardano “Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali” e “Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”, rispettivamente.

In conclusione, la Polizia stradale ha inflitto contravvenzioni per 35.728 volte per aver guidato il veicolo a una velocità non moderata in relazione alle caratteristiche della strada, meteorologiche e del traffico e 34.225 multe per assenza di assicurazione.