Charles Leclerc guiderà la Ferrari a porte chiuse a Monza

Mentre la Formula 1 entra nella sua pausa estiva annuale, Ferrari e Charles Leclerc hanno ancora un po’ di lavoro da fare. Leclerc tornerà sulla sua vettura di F1 oggi 7 agosto per completare una giornata di test a Monza. Ogni squadra ha l’opportunità di trascorrere una giornata in pista ogni stagione per scopi promozionali. I team sono autorizzati a prendere la loro auto attuale e fare un film promozionale in qualsiasi momento della stagione.

Test in pista a Monza per Charles Leclerc

La Ferrari ha deciso di utilizzare la propria giornata oggi in vista del Gran Premio d’Italia, che rappresenta uno dei primi appuntamenti di gara in Formula 1 dopo la pausa estiva. Nel giorno in cui vengono effettuate le riprese, i team devono utilizzare le gomme demo di Pirelli anziché le gomme da gara. Non sono autorizzati a testare nuove parti in qualsiasi momento della giornata. Con i lunghi rettilinei, Monza consentirà a Charles Leclerc di valutare le attuali prestazioni della vettura in quel circuito che secondo le previsioni dovrebbe essere favorevole alle monoposto della scuderia del cavallino rampante in base a quelle che sono le sue caratteristiche. La Ferrari non permetterà a nessuno spettatore di assistere alle riprese in pista.