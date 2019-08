Vettel spera che la Ferrari possa “caricare le batterie” durante la pausa estiva di Formula 1

Sebastian Vettel arriva alla pausa estiva dopo il podio nel Gran Premio di Ungheria. Il tedesco non ha vissuto un momento facile durante il primo periodo della stagione di Formula 1 e spera che il suo team Ferrari possa “ricaricare le batterie” durante la pausa. Durante la gara di domenica, Vettel è stato dietro al suo compagno di squadra Charles Leclerc per gran parte della gara. Solo alla fine del Gran Premio Vettel ha trovato il modo di superare il suo compagno di squadra.

“Non avevamo nulla da perdere, quindi siamo rimasti molto a lungo nel primo stint e speravamo che il soft alla fine sarebbe durato. Penso che fossero le gomme più veloci alla fine, quindi siamo riusciti a chiudere li ho avuto un’opportunità che ho colto, quindi sono felice di bere un po’ di champagne adesso. È bello fare una pausa perché sento che dobbiamo caricare le nostre batterie”, ha detto Vettel.

Vettel crede che le piste dopo la pausa estiva aiuteranno a far avanzare la Ferrari. “Ci saranno circuiti che sono migliori per noi, ma dobbiamo diventare più forti. Vedremo, ma i tracciati ora sembrano migliori per noi sulla carta. Sarà una pausa impegnativa per noi e non credo che le nostre menti potranno riposare troppo nelle prossime due settimane “, ha aggiunto il pilota tedesco.