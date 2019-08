Leclerc: “Sono stato molto fortunato a tornare in pista dopo l’incidente

Charles Leclerc si è qualificato al quarto posto per il Gran Premio di Ungheria di domani, ma il pilota della Ferrari ha ammesso di essere stato fortunato a continuare dopo essersi schiantato durante la Q1.

Leclerc ha perso il controllo della sua auto andando a schiantare nell’ultima curva la sua Ferrari contro le barriere danneggiando la sua ala posteriore. Dopo aver già impostato un tempo abbastanza veloce per fare in modo che Q2 la sua squadra si mettesse al riparo dal danno, è riuscito a farcela per la seconda sessione di qualifiche.

Il monegasco ha continuato qualificandosi quarto, davanti al suo compagno di squadra Sebastian Vettel, ma ha ammesso che vi è stato un altro errore inutile da parte sua e ha ringraziato la sua squadra per averlo messo nelle condizioni di ripartire.

“Sono stato molto fortunato a tornare in pista e devo ringraziare la squadra per quello che hanno fatto”, ha detto Leclerc. “È stato un errore del tutto inutile in quel momento e sono già due errori in due Grand Prix. “Devo imparare da questi errori e devo lavorare su questo, ma d’altra parte il Q3 è stato molto positivo. Sono stato molto contento del mio giro in generale.”