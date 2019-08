Maserati: la nuova sportiva debutterà al Salone di Ginevra 2020

Come confermato dal nuovo piano industriale presentato nella giornata di ieri, Maserati lancerà una nuova sportiva nel corso del 2020. Il nuovo modello, un progetto inedito che andrà ad espandere la gamma del Tridente, sarà, molto probabilmente, la versione di serie della Maserati Alfieri, la concept car presentata nel 2014 per celebrare i 100 anni del marchio ed ancora in attesa del debutto ufficiale.

Come confermato da Richard Palmer, direttore finanziario di FCA, la nuova sportiva di Maserati debutterà al Salone dell’auto di Ginevra 2020, in programma nel corso del prossimo mese di marzo. Ricordiamo che, nei mesi scorsi, fonti sindacali avevano confermato che la nuova Alfieri sarebbe entrata in produzione verso la metà del 2020 nello stabilimento di Modena.

Di conseguenza, possiamo ipotizzare che la nuova sportiva che verrà presentata al Salone di Ginevra 2020 sarà pronta per la vendita già a partire dalla fine del primo semestre del prossimo anno, almeno per quanto riguarda il mercato europeo che potrebbe essere il primo mercato di commercializzazione del progetto.

I primi dettagli tecnici sulla nuova sportiva di Maserati potrebbero, quindi, iniziare ad arrivare già nel corso delle prossime settimane. Considerando che la data di lancio è molto vicina, infatti, il progetto di quella che dovrebbe essere la nuova Alfieri potrebbe già aver raggiunto una fase di sviluppo avanzata.

La variante cabrio della nuova sportiva di Maserati arriverà nel 2021

Il nuovo piano industriale di Maserati conferma che la nuova “sportscar” arriverà anche in versione cabrio. Come già confermato in passato, l’Alfieri è stata progettata per essere realizzata sia in versione coupé che in versione cabrio. Il lancio della nuova cabrio sportiva è in programma per il 2021. Il nuovo modello sarà, chiaramente, realizzato insieme alla versione coupé nello stabilimento di Modena.

Per ora non ci resta che attendere il rilascio di qualche informazione in più sulle nuove sportive che andranno ad arricchire la gamma di Maserati. Ricordiamo che, a differenza di quanto annunciato in passato, le nuove sportive in arrivo nei prossimi mesi non sostituiranno la GarnTurismo e la GarnCabrio. I due modelli, infatti, avranno una nuova generazione che, come previsto dal piano industriale, dovrebbero essere pronte entro il 2023. Continuate a seguirci per saperne di più.