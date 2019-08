Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody 2019: in vendita un esemplare convertibile

Dodge non ha mai portato sul mercato una versione convertibile della sua moderna coupé Dodge Challenger ma possiamo immaginare come sarebbe grazie a questo particolare esemplare. Non abbiamo di fronte dei render o delle foto modificate tramite Photoshop ma un vero e proprio modello decappottabile in vendita presso un concessionario nel Nord Carolina.

Il rivenditore, chiamato Keffer Chrysler Jeep Dodge Ram, sostiene di aver creato altri due esemplari oltre a questo in vendita. Il commerciante si è affidato a un negozio della Florida per il lavoro di conversione.

Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody: 3 esemplari convertiti disponibili all’acquisto in America

La più bella di tutti, però, è questa Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody, dotata di un motore V8 aspirato da 6.4 litri da 485 CV e 644 nm di coppia massima nascosto sotto il cofano. Presente anche un cambio automatico a 8 velocità mentre lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in 4 secondi.

Con questi numeri e senza il tetto, possiamo solo immaginare il piacere che si prova nel guidare una vettura simile. Il concessionario ha confermato che le 3 auto hanno trascorso alcuni mesi ad High Springs (in Florida) per la conversione presso Convertible Builders.

La Dodge Challenger R/T Scat Pack Widebody (e gli altri due esemplari convertiti) dispongono ancora della garanzia ufficiale, eccetto per la capote convertibile che dispone di una garanzia di un anno. Il modello in vendita è di colore grigio mentre gli altri due sono in rosso e bianco.

Per quanto riguarda il prezzo, il rivenditore elenca la vettura di Dodge a 63.995 dollari mentre gli altri costano, rispettivamente, 56.300 dollari e 59.998 dollari. Purtroppo, non sappiamo se sono stati applicati dei rinforzi alla struttura delle auto vista la rimozione del tetto. Senza rinforzi aggiuntivi, infatti, il corpo potrebbe essere molto soggetto a torsioni.