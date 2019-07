FCA alla settimana dell’ingegneria automobilistica in Brasile

FCA, Fiat Chrysler Automobiles, promuove da lunedì 29 luglio fino a venerdì prossimo la prima settimana di ingegneria automobilistica nell’ambito del programma di istruzione della casa automobilistica italo americana, che riunisce aziende e università in Brasile.

Il programma pilota riunisce due dozzine di studenti selezionati in collaborazione con PUC Minas, di Belo Horizonte (MG), per l’immersione in varie aree strategiche della casa automobilistica italo americana. L’ultimo giorno del corso, gli studenti saranno sfidati a mettere in pratica ciò che hanno appreso e esamineranno sfide e problemi rilevanti.

“Gli studenti saranno in grado di sperimentare la vita quotidiana dell’azienda, conoscendo un settore complesso e strategico come quello automobilistico”, spiega Fernão Silveira, direttore della comunicazione aziendale e sostenibilità per l’America Latina di FCA, che afferma che l’idea è quella di attrarre studenti dell’universo aziendale e innovazione. Insomma sicuramente una bella iniziativa per il gruppo del Ceo e numero uno Mike Manley che anche in questa maniera dimostra di puntare forte sull’America Latina ed in particolare sul Brasile. Nel paese infatti nei prossimi anni numerosi investimenti saranno effettuati dal gruppo automobilistico.

